(Di sabato 31 dicembre 2022) Cari lettori di OA, Buon Anno da parte di tutta la redazione. L’augurio è dei più sinceri, con l’auspicio che i prossimi dodici mesi siano ricchi di soddisfazioni e che vi portino grandi gioie nelle vostre vite. Gli ultimi anni sono stati decisamente complicati perquanti e varie difficoltà hanno condizionato il nostro quotidiano, ma cerchiamo di guardare con ottimismo al nuovo anno. La speranza più sentita è che ilci offra una ritrovata serenità e che riesca a regalarci belle emozioni. Sarà una stagione infarcita diivi assolutamente da non perdere e da vivere con enorme passione, davanti al televisore e soprattutto dal vivo. Dopo due anni con le Olimpiadi, ilnon prevede rassegne a cinque cerchi e regalerà l’antipasto in vista dei Giochi di Parigi ...

OA Sport

Il 2023 sarà un anno particolare per il tennistavolo: dal 23 giugno al 2 luglio a Cracovia, in Polonia, si disputeranno i Giochi Europei, preceduti, dal 20 al 28 maggio a Durban, in Sudafrica, dalle ...CANOA VELOCITA' 2023 11 - 14 maggio Coppa del Mondo Szeged (Ungheria) 26 - 28 maggio Coppa del Mondo Poznan (Polonia) 28 giugno - 02 luglio Giochi Europei Krakow (Polonia) 06 - 09 luglio ... Calendario Sport 2023: tutti gli eventi, date, programma giornaliero Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni. Queste le star di “Rome Restarts 2023”, l’evento con cui Roma Capitale festeggia Capodanno. La serata, condotta da Francesca ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...