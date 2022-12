Autostrade - Il 2023 porta i soliti rincari dei pedaggi | si va dall' 1 | 5 al 3 | 5%

Leggi su quattroruote

(Di sabato 31 dicembre 2022) Ilpone all'orizzonte un probabile rincaro deiautostradali: una prospettiva usuale fino a qualche anno fa, finché dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova nel 2018 il governo ha deciso di stoppare il meccanismo diin vigore, sancendo un sostanziale blocco tariffario che, salvo rare eccezioni, è durato fino ad oggi. Come abbiamo già anticipato, dal mese prossimo si cambierà registro e, mentre si attende il decreto ministeriale che presumibilmente ufficializzerà gli aumenti, le richieste delle concessionarie oscillano tra il +1,5 e il +3,5 per cento. Incrementi inferiori a quelli già concessi ad altri Paesi europei, sottolinea l'Aiscat, l'Associazione Italiana Società Concessionarie e Trafori. Su alcune tratte il ticket non aumenta. Le prospettive di un imminente adeguamento tariffario sono ...