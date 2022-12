Atp Adelaide 1 2023 | montepremi e prize money

(Di sabato 31 dicembre 2022) Iled ildel torneo ATP 250 di, evento in programma da domenica 1 a domenica 8 gennaio sui campi in cemento outdoor della cittadina australiana. Il field dei partecipanti è di assoluto livello. Sono presenti, infatti, il serbo Novak Djokovic, i canadesi Felix Auger-Aliassime e Denis Shapovalov, i russi Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Kachanov ed il danese Holger Rune. L’Italia sarà rappresentata da Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, a caccia di punti e condizione per presentarsi nel migliore dei modi al primo Slam della stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Nel tabellone, inoltre, non mancherà di certo l’esperienza, quella del francese Richard Gasquet, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dello scozzese Andy Murray, ancora vogliosi di essere ...

SuperTennis

TABELLONE2023 PRIMO TURNO (1) Djokovic vs Lestienne (WC) Thompson vs Halys Ymer vs Q Q vs (7) Shapovalov (3) Medvedev vs Sonego Kecmanovic vs (WC) O'Connell Q vs Draper Cachin vs (8) ...La stagione del grande tennis femminile parte da, dove è in calendario il primo dei due consecutivi WTA 500 che precedono l'Australian Open. ...un evento combined che si disputa insieme all'... ATP Adelaide-1, il tabellone: gli avversari di Sinner e Sonego Il tabellone dell'Atp 250 di Adelaide 2023, torneo che apre il nuovo anno sul cemento australiano in programma tra l'1 e l'8 gennaio ...La stagione del grande tennis femminile parte da Adelaide, dove è in calendario il primo dei due consecutivi WTA 500 che precedono l'Australian ...