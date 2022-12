Tudor e la dedica a Pelé | 'Una leggenda del calcio' VIDEO

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Alla fine della partita contro il Tolosa in Ligue 1, Igorha ricordato 'O Rei' in conferenza stampa.

Corriere dello Sport

Irene Papas nasce il 3 settembre 1926 in un piccolo villaggio della Corinzia in Grecia ela sua vita all'arte, lavorando come modella, attrice e musicista. Molta della sua carriera è ...con ...... il quotidiano spagnolo 'Sport'la sua prima pagina al bomber polacco, reduce dalla ... Il quotidiano francese 'L'Equipe', invece, torna sulla sfida di Champions tra il Marsiglia die il ... Tudor e la dedica a Pelé: "Una leggenda del calcio"