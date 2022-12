TS – Pelè | la Juventus | il 2-0 col suo Santos e la tripletta di Sivori per il 5-3 juventino

(Di venerdì 30 dicembre 2022) 2022-12-30 00:19:44 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – “La notizia che tutti speravano di non leggere mai: ci ha lasciato, il 29 dicembre, Edson Arantes Do Nascimento. Pelé. Una storia fantastica, quella del fuoriclasse brasiliano, che ha vinto 3 Mondiali e con la sua smisurata grandezza ha rappresentato il fascino del calcio a tutte le latitudini. Una storia che si è incrociata con quella della, il cui mensile Hurrà gli dedicò una copertina accanto alla stella argentina bianconera: Omar“. La Juve, sulla sua pagina ufficiale, ricorda così O Rei. Guarda la gallery, le immagini più belle di una carriera da leggenda La Juve, Pelé e Svori “Edson Arantes do Nascimento e lasi incontrano una prima volta nel 1961. L’Italia compie 100 anni e nei festeggiamenti previsti a Torino la ...

... durante una partita del Campionato Paulista contro il Clube Atlético: quel giorno depositò la palla in rete dopo aver saltato con dei pallonetti tre difensori e il portiere avversari. Non ...' La notizia che tutti speravano di non leggere mai: ci ha lasciato, il 29 dicembre, Edson Arantes Do Nascimento.'. Così laha voluto annunciare ai suoi tifosi, sul suo sito ufficiale, la morte del calciatore più forte di tutti i tempi (e ci perdonino Maradona, Messi e Ronaldo). ' Una storia ... Black & White Stories: Ciao Pelé