Trump | pubblicate le dichiarazioni dei redditi ' Conti anche in Cina e maxi perdite'

TGCOM

La Camera Usa autorizza la diffusione delle cartelle, da cui risulta anche che ha incassato 55 milioni di utile lordo da Paesi stranieri. Ira del ......diDonaldha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. Si evince dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex presidente... Trump, da presidente aveva conti all'estero, uno dei quali in Cina NEW YORK, 30 DIC Donald Trump ha avuto conti correnti bancari all'estero fra il 2015 e il 2020, incluso uno in Cina dal 2015 al 2017. E' quanto emerge dalle dichiarazioni delle tasse dell'ex president ...Nel 2017 Trump ha pagato più tasse all'estero che negli Stati Uniti, dove aveva staccato al fisco un assegno di soli 750 dollari. Una cifra analoga a quella versata nel 2016.