Si è insediato il governo più di destra della storia di Israele

(Di venerdì 30 dicembre 2022) È guidato da Benjamin Netanyahu, al suo sesto mandato da primo ministro, e preoccupa per le sue posizioni radicali su molte questioni

Euronews Italiano

Ma ilnon si eraun mese prima dell'approvazione della manovra. Non c'era stato il Covid e la guerra . Nessuna inflazione galoppante. Nessun caro energia . Dunque, grande lavoro che ...Il nuovoappenaha firmato decreto legge che recepisce il testo approvato dalla Camera - ma non dal Senato - il 31 marzo scorso, che di fatto conferma i principi dell'ergastolo ... Israele, si insedia il governo di destra guidato da Benjamin Netanyahu Giovedì 29 dicembre si è insediato il governo “più a destra” della storia Israele. La Knesset, il parlamento israeliano composto da 120 membri, gli ha dato la fiducia con 63 voti, contro 54 voti contr ...L'ennesimo nuovo esecutivo si è insediato dopo le elezioni di novembre. Il Likud governa insieme a partiti sionisti e ultra ortodossi che faranno pressioni sul primo ministro, tornato per la settima v ...