Ronaldo-Al Nassr | assalto agli store del club | tifosi già pazzi per CR7 – ?

(Di venerdì 30 dicembre 2022)-Al, presi d’gliufficiali delarabo: iattendono con grande ansia l’arrivo di CR7 La mania per l’arrivo diall’Alsta già dilagando, con iche aspettano con grande ansia CR7. ????: ?????? #????? ?????? ?????? ?????? ?????? @Cristiano ??? ??????? ?????? ?? ???? @AlFC ? pic.twitter.com/OmjS2Pm98T— ???? ?????? (@MUATH ALJANDAL) December 30, 2022 Presi d’gliufficiali delarabo, che hanno già cominciato a stampare me su me con nome e numero del fuoriclasse portoghese. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Corriere dello Sport

Cristiano, se mai dovesse arrivare, non è abbastanza per l'Al, il club dell'Arabia Saudita che si è imposto di diventare protagonista di calciomercato che negli ultimi anni ha parlato solo inglese,...La storia dell'Al -continuerebbe a giocare fino a 40 anni, vestendo così la quinta maglia diversa in carriera dopo Sporting Lisbona, Real Madrid, Juventus e Manchester United, quest'... Cristiano Ronaldo firma con l'Al Nassr fino al 2025: lo stipendio è pazzesco, ecco quanto guadagnerà Roma, 30 dic. - (Adnkronos) - Mentre si attende l'ufficialità dell'arrivo di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr, i tifosi della squadra saudita stanno prendendo d'assalto i negozi ufficiali del club per ...Secondo quanto riportato da Al-Arabiya, il dado sarebbe tratto e Cristiano Ronaldo avrebbe scelto il suo “buen retiro” dopo una carriera costellata di successi: il portoghese avrebbe firmato fino al 2 ...