Piemonte | nel 2022 stanziati oltre 400mila euro per progetti contro l’aborto

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Le politicheportano ilsul terzo gradino della classifica italiana delle regioni con più ‘atti clericali’ compiuti da rappresentanti di istituzioni o di funzioni pubbliche, secondo il sito dell’Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti. In questa strana graduatoria, ilguadagna la ‘medaglia d’argento’ perché l’assessorato regionale alle Politiche sociali ha stanziato primae poi altri 60milaper il fondo “Vita nascente” voluto dal politico Maurizio Marrone. Finanziamenti pubblici impiegati non solo per pagare bollette e beni di prima necessità per l’infanzia alle donne che non interrompono la gravidanza ma anche per finanziare sportelli gestiti da organizzazioni integraliste. L’assessore alle politiche sociali e all’integrazione ...

Altreconomia

... già attivo in Lombardia e in, potrà usufruire della sopra citata soglia chilometrica da ...rispetto dei seguenti prezzi massimi: 50 massimi per il primo anno di adesione (30 per l'...Classe 1993, volitiva e perfettamente in grado di gestire una brigata, inizia la sua carriera2008 all'istituto alberghiero Velso Mucci a Bra,2018 lascia ilper la Lombardia dello ... In Piemonte le cosiddette associazioni “pro-vita” ricevono fondi per ... «Mi sono trovata a lavorare in cucine come unica donna della brigata: ho faticato a non farmi mettere i piedi in testa. Alcuni colleghi uomini si divertono a sminuirti appena ne ...Capodanno speciale in Piazza Plebiscito a Castel di Sangro (L'Aquila): musica e divertimento accompagneranno domani la fine del 2022 e l'arrivo del 2023. (ANSA) ...