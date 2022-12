Mi sta rovinando Signorini | la frase che nessuno si aspettava

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Vacanze in montagna, a Cortina d'Ampezzo, per Alfonso. Con lui, a sorpresa, sono spuntati fuori i due opinionisti del programma: l'ex velino di Striscia la notizia Pierpaolo Pretelli e la compagna, Giulia Salemi. A quanto pare il rapporto tra il conduttore e l'ex gieffina si è fatto sempre più stretto in queste settimane. L'inconveniente, se così vogliamo chiamarlo, è che il conduttore ha finito per essere contagiato dalla collega e questo l'ha portato a uno "sfogo" sui social. In ogni caso, si tratta di uno sfogo ironico. Il conduttore del GfVip ha voluto giocare sui social mostrandosi in tenuta ginnica con maglione natalizio e occhiali da sole. Poi si è messo in posa. A commento dello scatto su Instagram il presentatore ha scritto: “I Prelemi mi stanno”. Insomma, l'influenza della coppia inizia a farsi sentire. ...