Maurizio Battista | la figlia non vuole vederlo | «Vendo la sua cameretta»

Repubblica Roma

Il comico sta vivendo una difficile situazione famigliare. L attore romano si scagliato contro l ex moglie Alessandra ...... filosofi, giornalisti, attori e non solo: Umberto Galimberti, Mario Martone, Paolo Mieli e PierluigiDe Giovanni, Sandro Veronesi, Emanuele Trevi, Monsignor Dario Edoardo Viganò, ... "La mia ex non mi fa vedere nostra figlia", sui social il dramma del comico Maurizio Battista Gf Vip, un amato ex Vippone si sfoga sui social: “Devo chiedere l’elemosina per vedere mia figlia Sono due settimane che non la vedo” L'uomo non ha nascosto… Leggi ...“L’arte della felicità”, questa sera alle 23.15 su Rai 3. Amore, Rabbia, Felicità, Tristezza, Paura, Orgoglio: sono le emozioni le protagoniste della prima docu-serie in sei episodi coprodotta da Mad ...