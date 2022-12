(Di venerdì 30 dicembre 2022) Roma, 30 dic. (Adnkronos) - "Per il governo Meloni se ti chiamie hai una società di calcio, puoi pagare 500 milioni di debiti in 60con il 3% di interessi. Se invece sei una semplice impresa o cittadino, paghi. Pensate quante cose si potevano fare con quei soldi #governonelpallone". Lo scrive in un tweet il capogruppo del M5S alla Camera, Francesco

Il Sannio Quotidiano

... davanti a Gagno la difesa con ai lati Ponsi e Coppolaro e in mezzo Pergreffi e, a ... 22' Insistenteoffensiva di Giovannini, assist ad incrociare sul secondo palo per Magnino che ...Insistenteoffensiva di Giovannini , assist in area di sinistro ad incrociare sul secondo ... Allenatore: Pierpaolo Bisoli Modena : Gagno; Ponsi, Pergreffi,, Coppolaro; Gargiulo (18' ... Manovra: Silvestri, ‘a Lotito comode rate, da cittadini tutto e subito’ Roma, 30 dic. (Adnkronos) – “Per il governo Meloni se ti chiami Lotito e hai una società di calcio, puoi pagare 500 milioni di debiti in 60 rate con il 3% di interessi. Se invece sei una semplice impr ...Si conclude con una sconfitta l'amichevole prenatalizia di "lusso" giocata dal Lecce sul campo di un'Udinese che esce vittoriosa per 2-0. I ...