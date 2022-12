Formazioni ufficiali PSV-Milan | amichevole invernale 2022

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Ledi PSV-, sfidache andrà in scena Philips Stadion di Eindhoven. Si chiude in Olanda il fantasticodi Stefano Pioli e della sua squadra, impegnati nell’ultimo test prima della ripresa del campionato. Nei giorni scorsi è tornato aello anche Rafael Leao, che si candida a giocare quantomeno una parte di gara. Curiosità anche verso Charles de Ketelaere, finora impalpabile in questa prima metà di stagione. Il fischio d’inizio è fissato alle ore 18:15 di venerdì 30 dicembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.PSV-PSV: in attesa: in attesa SportFace.