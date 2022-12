Dl rave | la Camera approva definitivamente il testo - Protesta il Pd

la Repubblica

Pagano (Fi): 'No al reintegro dei medici No vax' In merito al dl e ai medici No vax Nazario Pagano di Forza Italia, presidente della commissione Affari costituzionali della, ha dichiarato: '...Il presidente delladei Deputati è stato costretto ad applicare la 'ghigliottina' per assicurare la conversione in legge del decreto sui... Dl Rave, bagarre alla Camera: decisa la ghigliottina. Si vota subito e passa con 183 sì All'ultimo respiro il dl rave è stato convertito in legge con la ghigliottina. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto. Ma certo le opposizioni, questa volta unite, non hanno mancato di ...Il decreto rave è legge. La Camera lo ha approvato con 183 voti favorevoli, 116 contrari e un astenuto in seguito alla decisione da parte della conferenza dei ...