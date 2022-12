Decreto Rave | via libera alla Camera con la ghigliottina 30 assenti nella maggioranza

Corriere della Sera

Nell'ultimo giorno utile, il controverso e discussoè stato approvato dalla Camera : è servito il ricorso alla ghigliottina per stare nei tempi, misura che ha fatto gridare allo scandalo le opposizioni . Cosa contiene il DL e come si è ...Scatta la cosiddetta 'tagliola' sul dl, in discussione nell'Aula della Camera. Il provvedimento è stato messo ai voti subito dopo la riunione, ottenendo in disco verde dell'emiciclo tra le lamentele e i borbottii in Aula delle ... Decreto rave, via libera alla Camera dopo la bagarre nella notte tra insulti e dito medio Sì definitivo dell'Aula della Camera al dl Rave con la ghigliottina. I voti a favore sono stati 183, 116 i no, un astenuto.Della Vedova, 'sospensione ragionevole'. Costa, 'Fontana non prevede sospensioni, pongo nuova richiesta'. L'opposizione alla Camera dei Deputati chiede ancora di sospendere la seduta di Montecitorio, ...