Daltonismo razziale | il razzismo di chi dice di “non vedere” il colore della pelle

(Di venerdì 30 dicembre 2022) «Per me iltuanon è importante», «Non vedo differenze tra me e te», «Non esistono colori, siamo tutti uguali»… Quante volte ci è capitato di sentire – o anche di dire, pur con le migliori intenzioni – frasi di questo tipo? In apparenza benevole e ingenue, tali esternazioni sono, in realtà, un campo minato, che anziché risolvere il problema delsistemico lo acuiscono, tentando di eluderlo e di sottostimarlo. Negare l’evidenzadifferenza è, infatti, una delle caratteristiche del cosiddetto, ossia l’atteggiamento secondo il quale ilnon assume un’importanza rilevante, e dovrebbe, al contrario, essere ignorato. Questa posizione, tuttavia, reca con sé ...