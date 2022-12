Coppa Italia 2022-2023 | calendario delle partite | ecco quando si gioca Tutte le date

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Dopo i Mondiali del Qatar torna per gli appassionati di calcioni l’appuntamento con la. Gli ottavi di finale sono previsti dal 10 al 19 gennaio, poco dopo la ripresa del campionato di serie A. Un evento atteso che prevedead eliminazione diretta, fatta eccezione per le due semifinali che avranno un mach di andata e uno di ritorno. Grande l’attesa per il ritorno sui campi di calciosquadre della Serie A. Perché saranno queste ultime a scendere sul rettangolo di gioco per aggiudicarsi la 76esima. Ma qual è il? Dove è possibile seguire lein programma per gli ottavi di finali? Si potranno vedere in diretta e in streaming? Andiamo ...