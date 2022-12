Calendario canoa velocità 2023 | date | programma | tutti gli eventi da non perdere

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Anche ildella, inevitabilmente, sarà influenzato dalle qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi 2024: la prima parte della stagione internazionale però vedrà protagonista, dal punto di vista organizzativo, anche l’Italia. I Mondiali J/U23, infatti, si disputeranno dal 6 al 9 luglio ad Auronzo. Prima dei Giochi Europei, che si terranno a Cracovia (Polonia), dal 28 giugno al 2 luglio, si disputeranno la prima tappa della Coppa del Mondo, ina Szeged (Ungheria) dall’11 al 14 maggio, e la seconda, prevista a Poznan (Polonia) dal 26 al 28 maggio. Dal 23 al 27 agosto sarà la volta dei Mondiali, appuntamento clou della stagione, che si disputeranno a Duisburg (Germania), e che metteranno in palio i primi pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. A ruota la chiusura stagionale con l’ultima tappa di ...

OA Sport

