Calcio | Guardiola ' Prima di Pelè il 10 era solo un numero'

... Beckenbauer, Cristiano Ronaldo, questi calciatori saranno eterni - prosegue il tecnico del Manchester City - Hanno fatto tante cose per tanti anni, hanno reso ilun posto migliore"....Il tecnico del City Pepnon ha potuto sottrarsi a un commento sulla scomparsa di Pelè. "... Quello che ha fatto per ilrimarrà per sempre nel mondo del futbol". Guardiola fa infuriare i tifosi: "Pelé o Maradona È un altro il più grande” Una voce fuori dal coro quella del tecnico del Manchester City Guardiola. L'allenatore ha infatti voluto ricordare Pelé, scomparso ieri all'età di 82 anni, con queste ...Pelé ci ha lasciato. Lo ricorderemo salire in cielo, sospeso in aria per un numero indefinito di secondi, e colpire di testa allo stadio Azteca di Città del Messico: quel gol di Pelé nella finale dei ...