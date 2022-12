Altafini dimentica Maradona | “Pelé era molto più forte”

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il mondo del calcio piange la scomparsa di uno dei giocatori più forti di tutti i tempi, Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto come. L’ex stella brasiliana si è spenta ieri all’età di 82 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia che sempre più lo aveva debilitato negli ultimi anni della sua vita.(Photo by PATRICK KOVARIK/AFP via Getty Images)sicuro: “piùdi” Sono in tanti che hanno voluto omaggiarlo nelle ultime ore e tra questi c’è anche José, ex calciatore di Napoli e Juventus. L’ex attaccante brasiliano, nel ricordareha riacceso uno dei dibattiti che da sempre infiamma i tifosi. Chi è il miglior calciatore di ...