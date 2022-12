Aggredito da un orso | si salva grazie al cane | Pensavo di morire

FrosinoneToday

É accaduto lungo i tornanti della Provinciale 666 per Forca d'Acero, in territorio di San Donato Valcomino, dove l'uomo si è trovato faccia a faccia con unche lo hadapprima con una ...... l'uomo si è trovato faccia a faccia con l'animale protetto che lo hadapprima con una ... Poi, grazie al suo cane che ha distratto l', è salito in macchina ed è andato a chiedere soccorso. ... Aggredito a morsi da un orso durante un'escursione, salvato dal suo cane Antonio Rabbia ha detto di essere stato aggredito da un’orsa con sue cuccioli mentre si era fermato con il suo cane Biondo lungo la strada Provinciale Presunta aggressione di un orsa a un uomo e a u ...Un 33 enne della provincia di Frosinone è stato aggredito da un'orsa nell'area del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Il cane ha messo in fuga l'orsa, l'uomo è riuscito a chiamare i soccorsi e ...