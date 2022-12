Volley | Coppa Italia maschile 2023 | Perugia e Milano in semifinale | battute Cisterna e Civitanova

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dopo l’Itas Trentino, si qualificano per le semifinali della Del MonteSuperlega 2022/dianche. I Block Devils di Anastasi hanno superato la Topcon il punteggio di 3-0 (25-18, 25-18, 25-23). I meneghini di Piazza hanno invece sorpreso la Cucine Lubeper 1-3 (25-18, 21-25, 18-25, 21-25). CRONACA – Gli uomini di Andrea Anastasi, reduci dal trionfo al Mondiale per Club, si confermano imbattuti e ribadiscono la loro ambizione di conquistare il terzo trofeo stagionale. Superata davanti al proprio pubblico presso il Pala Barton la formazione di Fabio Soli in tre set. Tutto facile per, che non corre rischi e conduce ...

...era quello di migliorare la strepitosa annata andata in archivio con due finali raggiunte tra... - dice a caldo il presidente di Cuneo, Gabriele Costamagna - Il problema è giocare il quarto ...Quarti di Finale per laItalia 2022 - 23 di Serie A2: la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia ospita, in gara secca, la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. SEGUI LA DIRETTA SET PER SET SESTETTO VIBO Al palleggio Orduna, ... Coppa Italia, Trento è la prima alla Final Four di Daniele SborzacchiSembra davvero non poter perdere mai questa Sir Volley Perugia. Perché la capacità di concentrazione, di mostrare spirito operaio oltre alle doti indiscusse dei suoi fuoriclasse, ...Brutta prestazione della squadra di Giaccardi nel Quarto di finale contro i calabresi: una gara a senso unico, nella quale i suoi hanno sempre subito il gioco avversario. È crisi