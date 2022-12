Spazzacorrotti | il vorrei ma non posso del Pd

Leggi su formiche

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dal Pd al Pda: Partito dell’astensione. Il Partito democratico va sempre più configurandosi come il partito dell’astensione o del non-voto, e non è detto che sia il peggiore dei mali. Ne abbiamo avuta prova in occasione del voto alla Camera sull’ordine de giorno presentato da Giuseppe Conte sull’Ucraina. Un testo strumentale e sostanzialmente ipocrita. Votare contro avrebbe significato rompere col mondo grillino, votare a favore avrebbe significato rompere col principio di realtà (oltre che con la Nato e con l’Europa), astenersi avrebbe significato lavarsene le mani. Risultato: i deputati dem hanno sfilato le schede elettroniche dai propri scranni e non hanno partecipato al voto. C’è chi si aspetta che qualcosa del genere accadrà anche sulla riforma della prescrizione contenuta nel decreto rave del governo. L’iniziativa l’ha presa il Terzo polo, che con Enrico Costa ha presentato un ...