Siena | fa un incidente e scappa ' Se qualcuno ha visto ci aiuti' - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

L'appello sui social lanciato da Adrian Tosse: 'E' successo nella strada fra Costalpino e Sant'Andrea. Oggi faremo ......unstradale verificatosi in via Manzoni, nel territorio di Erice Casa Santa. Alla guida di una moto si era scontrato con un'auto, nelle adiacenze dell'istituto del Monte dei Paschi diTra i fatti dell’anno sul Tp24, ogni fine anno riportiamo anche la triste cronaca degli incidenti, per la maggior parte automobilistici ma non solo. Sono tante le vite spezzate sulle strade Siciliane, ...Sul posto sono intervenuti, oltre l'ambulanza Paganico, i Carabinieri. Testata giornalistica regolarmente depositata al tribunale di Grosseto al nr. 939 registro stampa 1/00. Quotidiano.