Scomparso dal Nizza Il mistero di Ramsey dopo i Mondiali | dov' è finito

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Dov'èAaron? Il giocatore gallese, classe 1990, è sparito nel nulla. L'ex centrocampista della Juventus, ceduto alad agosto 2022 dove era arrivato a seguito di rescissione contrattuale, non si è fatto vedere agli allenamenti.ha giocato con la Nazionale gallese iin Qatar (la squadra è uscita ai gironi), poi è rientrato in patria per un breve periodo di vacanza. In questi giorni era atteso in Costa Azzurra per la ripresa del campionato di Ligue 1, ma non si è aggregato al resto dei compagni che torneranno in campo oggi 29 dicembre. Il clamoroso ritardo è un. Anche l'allenatore del, Lucien Faivre, ha ammesso di non sapere dove sia il suo giocatore: “No,non è tornato. Penso che la Coppa del ...