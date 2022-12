Riparte lo sciame sismico a Pozzuoli e forti scosse anche nel Tirreno

MaremmaOggi

... che vuole ricostruire se stessa e il proprio futuro e che per farlodalle grandi opere ... non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano unosismico ...... il Premio Rotondae si apre ai nuovi linguaggi figurativi. A Mattia Parisse l'edizione ... in essa lodei sottilissimi puntini di polvere danza in un vorticoso aureo viavai e nel ... Locomotore acceso tutta la notte, ogni notte. Residenti infuriati