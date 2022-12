Qualche rammarico rimane | l' ammissione di Romeo sulla Manovra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Massimilianoha parlato anche dell'ok del Senato alla legge di bilancio con i giornalisti: "Laè passata, siamo soddisfatti. È unaprudente, responsabile che aiuta il ceto medio basso, e aiuta le imprese con il credito di imposta. In sospeso è rimasto qualcosa, c'èma abbiamo tempo per avere risorse nel corso dell'anno per migliorare alcune misure", ha detto il capogruppo della Lega a Palazzo Madama. E ancora, sull'allarme-Covid: "Il ministro Schillaci ora che sta cercando di capire cosa sta succedendo, c'è prudenza, ci sarà una valutazione attenta l'importante è non prendere sotto gamba la situazione. L'intervento per chiedere i tamponi obbligatori per chi viene dalla Cina deve coinvolgere tutta l'Europa. Siamo al Conte 2? No, ci deve essere serietà e prudenza".