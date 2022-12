(Di giovedì 29 dicembre 2022) C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. ...

Agenzia ANSA

C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre scorso. ...L'evento culturale sarà promossoCircolo culturale "Francesco Solimena " eCentro di ... Uno speciale ringraziamento va formulato alla famiglia che gentilmente ci hal'opera di Pierre ... Pestato dal compagno della nonna, indagata anche lei - Cronaca (ANSA) - VENTIMIGLIA, 29 DIC - C'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a un bimbo di sei anni, trovato gravemente ferito in via Gallardi, a Ventimiglia, la ...Lo Schiaccianoci è magico, incanta il pubblico da sempre ed è il balletto natalizio per eccellenza, ma la produzione del Balletto di Milano è anche qualcosa di più. Realizzato nello stile che contradd ...