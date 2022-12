(Di giovedì 29 dicembre 2022) Lavrov: "Kiev coltiva illusioni, su queste basi non ci saranno colloqui". Sirene in tutto il Paese, esplosioni a Kiev. Il capo dell'intelligenceparla di stallo della guerra: "La situazione è semplicemente bloccata. Non si muove"

Il comandante in capo della squadra navale della Marina, ammiraglio De Carolis, conferma la presenza di navi russe nel Mediterraneo. "A noi il compito di controllare da vicino queste navi", ha ...Lavrov è convinto che il mondo raccolga in questa fase i frutti della 'politica miope ed egoista' dei Paesi europei ex alleati di. 'I Paesi occidentali - per la maggior parte membri dell'Osce e ... Mosca respinge la proposta di pace di Zelensky, nuovi raid aerei su tutta l'Ucraina Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Lavrov gela l'Ucraina: «Mosca non negozierà mai sulla formula della pace proposta da Zelensky». Intanto i russi hanno ...Lavrov: "Kiev coltiva illusioni, su queste basi non ci saranno colloqui". Sirene in tutto il Paese, esplosioni a Kiev. Il capo dell'intelligence ...