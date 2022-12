Manovra | Giorgetti | ' Missione compiuta' Calenda | ' Fallita alla prima prova seria'

RaiNews

- La finanziaria ottiene il via libera dal Senato con 107 voti favorevoli e 69 contrari, 1 astenuto. Soddisfazione del governo: 'Scritta in tempi record e nel rispetto degli impegni presi. All'insegna ...Avanti così', è stato invece il commento del ministro dell'Economia Giancarlo. Ecco le misure definitive: 21 miliardi per l'energia 21 dei 35 miliardi totali interni allaverranno ... Manovra, Giorgetti: "Missione compiuta" Il gruppo di Fratelli d'Italia celebra l'ok definitivo alla prima legge di Bilancio targata destra con prodotti tipici, all'insegna del Made in Italy ...Il ministro dell'Economia Giorgetti: "Missione compiuta. Scritta in tempi record e in una situazione di contesto eccezionale non positivo, rispetta ...