Lutto nel mondo del calcio | Pelé non ce l’ha fatta | è morto a 82 anni

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Edson Arantes do Nascimento, noto come, ècircondato da tutti i suoi familiari. Aveva 82e da tempo lottava contro un cancro al colon. Era ricoverato all’ospedale Albert Einstein a San Paolo a causa di un peggioramento delle sue condizioni e si stava sottoponendo a cure palliative alle quali ormai non rispondeva L'articolo proviene da Inews24.it.

Sportitalia

Da settimane Pelè era ricoverato in ospedale per l'aggravarsi del tumore al colon che lo aveva colpito2021. Notizia in ...tweet, il capo di Stato ha condiviso una foto che lo ritrae abbracciato a El Pibe de oro. 'In ... il Presidente della Nazione decreterà tre giorni dinazionale a partire da oggi', ha ... Lutto nel mondo del calcio: è morto Pelé, aveva 82 anni Il calcio nel sangue (suo padre Dondinho aveva giocato nella Fluminense), cresciuto nella povera Bauru, quello che un giorno sarebbe diventato O’Rei (do Futebol) si guadagnava da vivere pulendo scarpe ...Il grande campione, malato da tempo, si è arreso all’età di 82 anni. Combatteva da tempo contro un tumore al colon È un giorno di grande lutto non solo per il mondo del calcio, ma per lo sport in gene ...