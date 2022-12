L’ultimo saluto degli azzurri a Pelé – ?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il grande avversario di Messico 1970: la nazionale azzurra ricorda Pelè nel giorno della sua scomparsa: «La leggenda vive per sempre» Anche la nazionale italiana ricorda, chefu grande mattatore nella finale di Messico 70. Di seguito il messaggio della federazione. Addio grande, la tua leggenda vivrà per sempre pic.twitter.com/t7UxdINBaY— Nazionale Italiana ???????? (@) December 29, 2022 «Addio grande, la tua leggenda vivrà per sempre» L'articolo proviene da Calcio News 24.