La frontiera tecnologica dei chip rimane a Taiwan

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Appena una settimana dopo alcuni rumors che vorrebberoSemiconductor Manufacturing Corporation (Tsmc) in procinto di avviare un sito produttivo in Germania, oltre a quelli già confermati negli Stati Uniti, arriva l’immediata conferma della strategia di lungo periodo del colosso dei. Nella giornata di ieri, il chairman Mark Liu ha confermato i piani di investimento del più grande produttore dimondiale per mantenere le fonderie più all’avanguardia sull’isola, allontanando così le critiche per i massicci investimenti oltreoceano che, secondo alcuni, minerebbero la centralità di Tsmc – e dunque dell’ecosistema dei semiconduttoriese – in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Cina. I nuovi flussi di capitale, per un totale di 60.4 miliardi di dollari, verranno incanalati per sostenere ...