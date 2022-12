Kraken in fuga dal Giappone

(Di giovedì 29 dicembre 2022) (Adnkronos) – Per la seconda volta dopo ladel 2018, l’exchange canadeseha scelto di abbandonare il. Il suo nome è stato infatti rimosso dalla lista degli operatori autorizzati tenuta dalla FSA, il locale ente regolatore del settore finanziario. A dettare i tempi di questa decisione, la necessità di una ristrutturazione complessiva del business, soprattutto per affrontare i mutati scenari di mercato, e una crisi di settore che non sembra volersi fermare. Non è tutto:ha inoltre preparato un piano di licenziamenti che coinvolge 1000 dipendenti. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Adnkronos

