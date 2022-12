Corriere dello Sport

Siparietto a bordo campo da parte di Pepdurante la sfida di Premier League , vinta ieri sera dal suo Manchester City contro il Leeds United in trasferta a Elland Road 3 - 1 grazie all'ennesima super prestazione di Erling Braut ...conferma la fiducia a Rico Lewis, che a 18 anni e 65 giorni diventa il più giovane titolare inglese per il City in Premier dal 2006. Dopo averlo fatto giocare titolare in Carabao Cup ... Guardiola show: calcia una bottiglietta contro la panchina del Leeds, poi si pente e chiede scusa Pep Guardiola kicked a bottle in frustration towards the Leeds dugout in the latter stages of Manchester City's 3-1 win at Elland Road.Singolare siparietto del tecnico del Manchester City, che all'83' della sfida di Premier a Elland Road sfoga la propria tensione a bordo campo ...