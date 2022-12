Gf Vip 7 | Spinalbese e Ginevra fidanzati? Il parere di Giulia Salemi

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 29 dicembre 2022) AntoninoLamborghini si fidanzeranno? Ecco ildie delle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti sul concorrente del Grande Fratello Vip molto chiacchierato di questa settima edizione Antoninoè uno dei protagonisti di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Noto al pubblico per la sua relazione, ormai naufragata, con Belen Rodriguez, dalla quale ha avuto la figlia Luna Marì.nella Casa il vippone è molto chiacchierato per via del suo flirt con Oriana Marzoli, durato molto poco, della sua amicizia speciale con Giaele De Donà e per la sua cotta nei confronti diLamborghini, ex concorrente del Gf Vip, che è tornata nel loft qualche settimana fa in qualità di ospite del programma condotto da Alfonso ...