È difficile pensare che l’Inter possa mettere sotto il Napoli senza il vero Lukaku CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Oggi pomeriggioaffronterà in amichevole il Sassuolo. Sarà un modo, per Simone Inzaghi, di testare la squadra in vista del. La ripresa del campionato di Serie A pone di fronte alla squadra di Spalletti, il 4 gennaio, a San Siro. Inzaghi è orientato a utilizzare contro illa stessa formazione che metterà in campo oggi. Iltest sarà quello su. Il Corriere dello Sport scrive: “Contro il Sassuolo, questo pomeriggio (ore 17, diretta Sky), Inzaghi testeràdestinata a sfidare ilnello scontro diretto del 4 gennaio. Sono ridotti al minimo, ormai, i dubbi del tecnico nerazzurro. Più che altro occorre verificare le condizioni di alcuni suoi elementi: uno su tutti,”. Una settimana ...