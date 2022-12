Daniele urla contro Oriana | “Non ti voglio non so come spiegartelo”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Il rapporto frasembrava crescere sempre di più (tant’è che erano nati pure gli #Oriele nel mentre), ma con oggi credo che i due siano arrivati a un punto di non ritorno. A innescare la miccia è stata la new entry Dana che avrebbe riportato al modello veneto una confessione della sud americana. “E’ venuta Dana a dirmi che tu le hai detto che io ci sarei rimasto male perché tu non mi vuoi“, ha esorditoDal Moro visibilmente arrabbiato. “L’ho detto perché tu mi haito senza motivo!“, ha risposto. “E quindi hai detto una stron*ata allora? Tu dici solo minc*iate, sei fatta di minc*iate!“. La discussione è poi proseguita con Antonella, Antonino e Wilma fra gli spettatori. “Se iouna ragazza ci provo, io con te non ci provo ...

Fanpage.it

contro Oriana: "Falsa, paracul* non t'importa di nessuno" E così, mentre Oriana litigava con Antonella , proprio a, forse per via delle, è venuto da ridere e lo ha palesato a ...": I protagonisti sono Giuseppe Rossi,De Rossi, Ronaldo il Fenomeno, Jaap Stam, Antonio ... eri tu che passavi il link all'amico dicendo: ho trovato Soviero cheal guardalinee, guarda che ... Daniele Dal Moro urla in faccia a Patrizia Rossetti dopo la diretta del ... "Falsa e paracul*, non t'importa di nessuno qui dentro!", Daniele Dal Moro contro Oriana Marzoli al GF Vip: cosa è successo, il video.Gf Vip 7, Daniele Dal Moro affonda Oriana Marzoli: "Sei una parac*la, a te interessano solo i followers!". Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.