Capodanno a Napoli | trasporti no stop Linea 1 – Funicolari Centrale e Montesanto

I panettoni sono stati consegnati nelle mani di don Gino Ballirano, parroco di Casamicciola, alla presenza di una delegazione di agricoltori ischitani, guidati dal presidente di Coldiretti, ...Commenta per primo Come ad ogni, impazzano gli avvertimenti delle forze dell'ordine a non esagerare con i festeggiamenti e,...i botti più pericolosi portavano i nomi dei calciatori del, ...All’ospedale Cardarelli di Napoli tutto è pronto per l’eventuale emergenza sanitaria in occasione dell’ultimo giorno del 2022, dovuta soprattutto ai festeggiamenti ...Pronti per dare il benvenuto al nuovo anno con i tanti eventi che ci introducono al weekend di Capodanno 2023 A Napoli sono tante le iniziative tra mostre, musei gratis, il concertone in piazza Plebi ...