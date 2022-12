Italia Sera

In una saletta laterale dell'Aula consiliare del Pirellone,Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni, Federico Lena e Roberto Mura, i quattro consiglieri lombardi espulsi da via ...In una saletta laterale dell'Aula consiliare del Pirellone,Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni, Federico Lena e Roberto Mura , i quattro consiglieri lombardi espulsi da via ... Bossi incontra Fontana: “Da governatore interesse per Comitato Nord” (Adnkronos) – Incontro questa mattina a Gemonio a con Umberto Bossi il presidente Attilio Fontana, Angelo Ciocca e Paolo Grimoldi. Fontana – a quanto si apprende – ha dimostrato grande interesse e ris ...Il Comitato Nord sia riconosciuto come lista autonoma all'interno della coalizione di centrodestra che sostiene la ricandidatura del leghista Attilio Fontana ...