Barcellona | Ter Stegen | «Non vedo l’ora di ricominciare | siamo tutti allo stesso livello»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Marc-André Ter, portiere del, ha parlato in vista della ripresa del campionato spagnolo Marc-André Ter, portiere del, ha parlato a Mundo Deportivo. PAROLE – «Nondi. Non è una situazione facile per il mister perché alcuni hanno giocato più partite di altri al Mondiale e non è facile gestire questa situazione però penso che abbiano fatto molto bene. Oragià concentrati sulla prossima partita. L’assenza di Lewandowski? E’ un giocatore che fa la differenza, ma io sono tranquillo perché sappiamo di avere tante qualità, soprattutto in avanti. Non sarà facile sopperire a ...