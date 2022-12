Ultime Notizie – Vanzina | “‘Vacanze di Natale’ più a sinistra del Pd di oggi”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “Le ragioni del successo di Vacanze di Natale sono diverse. Ma una è più precisa delle altre: il tempo ha battuto l’ideologia. Mi spiego meglio. Esisteva un certo tipo di mondo, e anche di cinema, che pretendeva di spiegare la realtà senza guardarla. Aveva un impianto ideologico e non si è reso conto di quello che invece gli stava accadendo intorno. Con quel film noi abbiamo raccontano un pezzo di Paese che avevamo di fronte e che nessuno guardava, un po’ schifato“. Così Enrico, in un’intervista a ‘Repubblica’ in vista del quarantesimo anniversario didiche cadrà nel 2023. “Era una cronaca precisa di un tempo che stava cambiando. Di una certa borghesia che puntava sull’avere e non sull’essere. Lo abbiamo cercato di fare con un approccio franco, divertente ma anche drammatico. Abbandonando ogni moralismo. ...

