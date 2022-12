Agenzia ANSA

A partire dall'1 gennaio, le persone che arrivano dalla Cina in nave o in aereo dovranno sottoporsi ad un test Pcr all'arrivo ae i viaggiatori che risulteranno positivi dovranno auto - ...Cheproprio l'editoriale - intervista: 'Nel 2022 l'Italia e l'Europa hanno dimostrato che ... 'La Cina si esercita ancora per la guerra mondiale sui confini di'. Il fondo del giorno è ... Taiwan introduce i test Covid per chi arriva dalla Cina - Mondo “Nessuno vuole la guerra, ma la pace non cade dal cielo. Dobbiamo essere preparati a una guerra per evitare la guerra”. Con queste parole la presidente taiwanese Tsai ing-wen ha iniziato il discorso c ...Taiwan ha annunciato oggi l'introduzione di test Pcr per chi arriva dalla Cina in risposta all'aumento dei casi di Covid-19, dopo che Pechino ha allentato le rigide misure di prevenzione. (ANSA) ...