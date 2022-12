Stefano Tacconi torna a camminare | il figlio Andrea | “Il più bel regalo di Natale”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022), una notizia che i suoi fan e amici aspettavano da tempo dopo il lungo periodo di recupero che il campione sta affrontando a seguito dell’emorragia cerebrale da rottura di un aneurisma che l’ha colpito il 23 aprile scorso. Una doccia fredda per tutti, in particolare per la sua famiglia che non lo ha mai lasciato solo, neanche un secondo. In particolare, ilche ha sempre tenuto aggiornati i tantissimi amici dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale sul suo stato di salute e sui suoi progressi verso un completo recupero.di nuovo in piedi (Foto da video)I figlie Virginia sempre accanto al campione Le condizioni di ...

