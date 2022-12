Leggi su open.online

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) «Pensavo sarei morto di freddo» ha detto ai suoi soccorritori Deivid Soares, unbrasiliano che, perso il contatto con la sua imbarcazione nel giorno di Natale, ha nuotato diverse ore per poi restarea una boa per due. L’uomo, che nella sua cittadina è noto come Leandro, si trovava da solo aldi São João da Barra, nello Stato di Rio de Janeiro, quando, a causa del mare mosso, è caduto dalla sua barca e si è trovato in balia delle onde. Nel frattempo, non vedendolo tornare alla sera, la famiglia ha avvertito gli altri pescatori della zona e la marina militare. «Ho iniziato a pensare al peggio,» ha dichiarato il padre João Batista Soares alla testata brasiliana G1 – O Globo. Non ci è voluto molto prima che le ricerche individuassero l’imbarcazione di Leandro. Lui, però, non c’era. «I ...