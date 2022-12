Si aggravano le condizioni di Benedetto XVI

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) “In merito alledi salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell’udienza generale di questa mattina, posso confermare che nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età”. È quanto ha detto il direttore della Sala stampa del Vaticano, Matteo Bruni, in merito alledi salute diXVI. Papa Francesco, al termine dell’udienza generale, si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitareXVI “La situazione al momento resta sotto controllo – ha aggiunto Bruni -, seguita costantemente dai medici. Al termine dell’udienza generale Papa Francesco si è recato al monastero Mater Ecclesiae per visitareXVI. Ci uniamo a lui nella preghiera per il Papa emerito”. Questa mattina Papa Francesco, ...

ilgazzettino.it

La visita Bergoglio al monastero Mater Ecclesiae in visita al Pontefice emerito 'in merito alledi salute del Papa emerito, per il quale Papa Francesco ha chiesto preghiere al termine dell'...Spoiler Un altro domani, trama delle nuove puntate: siledi salute di Ines Infine, le anticipazioni dal 27 al 30 dicembre della soap spagnola svelano che Ines sarà sempre più ... Ratzinger, si aggravano le condizioni del papa emerito. Bergoglio: «È molto malato, pregate per lui» Parte da Torino una carovana speciale che porterà luce in Ucraina. No, questa volta non è un modo di dire. Partirà domani - mercoledì 28 dicembre - una spedizione di sei persone dell'associazione Acmo ...La famiglia di Pelé riunita per stare con lui anche durante il Natale: la commovente foto condivisa dalla figlia Kely sui social ...