Schwoch | Il Napoli ha dimostrato di gran lunga di essere la squadra più forte | Kvara il migliore | non ci sono paragoni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Stefan, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista a "Febbre a 90" su Vikonos Web Radio/Tv, ecco le sue parole: “Le tre sfide con Inter, Juve e Roma indirizzeranno il campionato del. Se gli azzurri dovessero vincerle, soprattutto mercoledì prossimo e contro i bianconeri, darebbero un segnale a tutti.tre partite importantissime, vincere a San siro il 4 gennaio sarebbe determinante, ilperò hadidilapiùe deve continuare così. Se le altre vogliono riaprire il campionato devono fare risultato pieno contro gli azzurri, anche se penso proprio che non sarà facile. Spero che ilriparta così come ...

napolipiu.com

A Radio Kiss Kiss, durante Radio Goal, è intervenuto l'ex attaccante delStefan, rilasciando alcune dichiarazioni. Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...... il giornalista di Cronache diAntonello Auletta, i ragazzi de Labene, inoltre sarà presente un ospite davvero speciale, Stefan. 'SpaccaNapoli - una storia azzurra' è un gioco ... Schwoch: “Napoli unica, dissi subito sì al ritorno in C. Contratto firmato, saltò tutto per un motivo” L'edizione 2022 si è svolta come sempre nel teatro della casa comunale e ha visto la partecipazione, tra gli altri degli ex giocatori del Napoli Stefan Schwoch e Ivano Trotta e ...ATLETICA La medaglia d'oro nei 100m a Tokyo ha deciso di tornare alle origini e ha documentato tutto sui social Marcell Jacobs sulle orme del figlio del vento Carl Lewis, fuoriclasse assoluto non solo ...