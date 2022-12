PSG | il privilegio di Messi | ancora vacanze E Mbappé…

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il PSG riabbracceràsoltanto ad anno nuovo, come confermato dal tecnico Galtier. Mbappé, invece, risulta già a disposizione. Da rivali nella finale del Mondiale a compagni al Paris Saint Germain. Ma per rivederli insieme in campo serviràdel tempo. Sì, perché Kylian Mbappé, smaltita la rabbia legata alla sconfitta patita per mano dell’Argentina, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.