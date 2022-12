Maria Angela uccisa in casa | grave il marito | fermata la figlia 51enne

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tragedia in. Tutto farebbe pensare a un vero e proprio agguato teso contro la donna anziana di 84 anni e ildi 89. La vicenda è avvenuta a San Marino di Lupani in provincia di Padova. A perdere la vitaSanto, ferocementeda colpi alla nuca sferrati con un corpo contundente, mentre restamente ferito il, Giorgio Miatello. Poi la decisione a fine interrogatorio a cui è stata sottoposta laDiletta, 51 anni. Agguato contro gli anziani genitori, scatta il fermo del pm per omicidio e tentato omicidio disposto nei confronti di Diletta Miatello, 51 anni,diSarto e Giorgio Miatello. La coppia abitava nella bifamiliare insieme alla ...

Today.it

La pmConsolata Moschettini ha avanzato la richiesta di mandare a processo i presunti responsabili del delitto :Martella, 58enne, di Salve; Patrizia Piccinni, 48enne, di Alessano; ...... la donna di 51 anni fermata in un hotel di Romano d'Ezzelino, gli investigatori chiamati a sciogliere i nodi sul movente dell'omicdio che la donna avrebbe compiuto contro la madreSarto,... Anziana trovata morta in casa col cranio fracassato, fermata una delle figlie La 51enne è stata fermata nella notte nel Vicentino, diverse ore dopo il ritrovamento delle vittime a San Martino di Lupari (Padova). L'84enne Maria Angela Sarto morta nel letto e il marito Giorgio Mi ...Diletta Miatello, 51 anni, ex vigilessa, è stata fermata per l'omicidio della madre, l'84enne Maria Angela Sarto, uccisa a colpi di arma da taglio a San ...