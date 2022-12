Juventus | la lista della spesa di Allegri

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Massimilianoha individuato i rinforzi ideali per la suae ha puntato su Alexis Mac Allister del Brighton e Diogo Dalot del Manchester United L’allenatore bianconero avrà ancora più potere nei prossimi mesi, visto che il nuovo consiglio di amministrazione nominato da Exor non comprende una “figura sportiva” come il vicepresidente Pavel Nedved L'articolo

AGI - Agenzia Italia

... i 'Red Devils' sono pronti a spendere sul mercato e Vlahovic potrebbe finire in cima alla. ... La, dunque, è già ...Certo, il 4 ricomincia anche il campionato e lasi sta preparando alla ripartenza. Di ... Se non con la Cremonese, inper l'Udinese. Su Di Maria, inoltre, ci sono voci di mercato, con ... Juventus: Exor deposita la lista per il nuovo Cda. Del Piero "in panchina" Massara Juve, anche il dirigente del Milan nel casting ds. Cosa filtra in casa bianconera Come riportato da gazzetta.it, anche Frederic Massara è nella lista della Juventus per il nuovo ruolo di diret ...Per ora nessun calciatore è indagato nell'ambito dell'inchiesta Prisma che coinvolge la Juventus nell'ambito degli stipendi differiti durante la pandemia dettata ...